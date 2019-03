Gewapende overval cafetaria Bergen op Zoom

De dader van de gewapende overval is voortvluchtig (Foto: Remco Weterings)

Een cafetaria ’t Vijfde in Bergen op Zoom vond donderdagavond een gewapende overval plaats. De dader zou volgens de politie een vuurwapen bij zich hebben gehad. Niemand raakte bij de overval gewond. Of de dader iets heeft buitgemaakt, is onbekend.

Rond tien uur kreeg de politie een melding van een overval op de cafetaria in de Kastanjelaan. Direct werden er meerdere politieagenten op afgestuurd. De dader is in onbekende richting gevlucht.

Getinte man

De verdachte is een getinte man. Hij wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat. Hij heeft een slank postuur, is ongeveer 1,80 meter lang en droeg zwarte kleren met sportschoenen. In de zoektocht naar de dader maakte de politie onder meer gebruik van een speurhond.