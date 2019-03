Wit haar, zwarte bril: Heino (80) komt rocken in de Effenaar Eindhoven

De tachtigjarige Duitse zanger Heino staat nog steeds op het podium. Hij is begonnen met zijn afscheidstournee en slaat Eindhoven niet over. Vrijdagavond staat hij in muziekcentrum de Effenaar. Zijn fans zijn er klaar voor.

Schlagerzanger Heino, wie kent hem niet? De zanger die bekend staat om zijn donkere bril. witte haren en coltrui. Naast schlagerzanger zingt hij ook Duitse volksliedjes. Zijn concert op vrijdagavond is helemaal uitverkocht en Luuk Hoevenaars uit Geldrop is er bij. Hij gaat met zes vrienden maar of hij de muziek nou echt waardeert? “Ik heb er eigenlijk helemaal niets mee maar het is met een paar biertjes goed mee zingen. We gaan verder waar carnaval is opgehouden.”

Lp's in België

Luuk leerde de muziek van Heino zo’n twintig jaar geleden kennen in België. “Op zondag stapten we geregeld in de auto om naar de rommelmarkt in België te gaan. Als we daar dan door de bak met lp's gingen, kwamen we zijn muziek tegen. De hoezen waren zo lelijk dat we ze gingen verzamelen. Mooi van lelijkheid.”





Tijdens zijn show speelt Heino, pseudoniem voor Heinz-Georg Kramm, nummers uit zijn gehele carrière. Van Duitse schlagers en volksliedjes, tot feestmuziek en rocknummers die hij maakte met bands als Rammstein en Die Toten Hosen.