Ontsnappen uit gevangenis niet strafbaar, advocaat: 'Ze moeten het gewoon beter beveiligen'

Ontsnappen uit de gevangenis. Het komt zelden voor in Nederland, maar donderdagmiddag gebeurde het bij de PI in Vught. Strafbaar is het niet. Gedetineerden krijgen geen extra celstraf na hun ontsnapping. Raar? Volgens strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs niet.

Van der Kruijs: "Het is niet verboden. En dat is toch ook niet vreemd? Gevangenen doen gewoon een beroep op hun vrijheid. Er staat namelijk nergens in de wet dat het verboden is om te ontsnappen", licht hij toe.

LEES OOK: Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Vught

Spoorloos

Donderdagmiddag ontsnapte er een gedetineerde uit het Huis van Bewaring in de PI in Vught. De bewakingsdienst van de PI Vught zag later op camerabeelden dat de voortvluchtige rond twee uur op de grote parkeerplaats aan de voorkant liep. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten om wie het gaat, maar willen niets loslaten. De gedetineerde zat in voorarrest, maar voor welk misdrijf is nog onbekend.

Heel veel consequenties zitten er niet aan voor de gedetineerde als hij of zij weer teruggevonden wordt. "Misschien wordt hij naar een strenger beveiligde afdeling overgebracht", legt Van der Kruijs uit. "Als hij dan zijn 'punten' weer verdiend heeft, kan hij weer terug naar de oude afdeling." Volgens de strafrechtadvocaat is de oplossing eigenlijk heel simpel. "Gevangenissen moeten gewoon goed beveiligd zijn. Dan kunnen de mensen ook niet ontsnappen."

Tuinhuisje

Het is lang geleden dat er iemand kon ontsnappen uit het gevangeniscomplex in Vught. In 2014 was er nog wel kort iemand spoorloos op het terrein. Die had zich verstopt in een tuinhuisje. Ontsnappingen in Nederland kwamen vroeger veel vaker voor. In 1984 was de piek, toen gebeurde dat 118 keer, volgens cijfers van de DJI.