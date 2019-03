Klokkenluider Van Wulfen daagt vliegarts voor tuchtcollege: 'Hij heeft me voor het leven beschadigd'

De voormalige luchtmachtpiloot zegt dat de arts adviezen heeft verzonnen en dat hij psychische stoornissen in zijn medisch dossier heeft gezet. “Als piloot komt met zo’n aantekening in je dossier een einde aan je carrière. Hij heeft me voor het leven beschadigd.” Van Wulfen vindt dat de arts uit het artsenregister gehaald moet worden.

Klokkenluider

Van Wulfen is bekend als klokkenluider. Jaren geleden trok hij aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis in Eindhoven. Hij werkte daar toen als piloot op een Hercules, een militair vrachtvliegtuig. Sinds hij begon met het aan de kaak stellen van misstanden gebeuren er volgens hem rare dingen, waaronder de vervalsing van zijn dossier.

In mei vorig jaar begon hij samen met de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) een meldpunt voor misstanden bij de Defensie. Bij het meldpunt kan worden aangeklopt voor hulp en advies bij het naar buiten brengen van wantoestanden.

Spektakel

De zitting van het tuchtcollege is op 25 maart. "Ik verwacht een spektakel", aldus Van Wulfen. "Eindelijk kan ik mijn verhaal doen en moet de arts onder ede openheid van zaken geven."

Over zijn doel is Van Wulfen helder: "De beerput moet open. Ik wil dat de cultuur binnen Defensie verandert en meerdere mensen naar buiten treden met misstanden." Hij overweegt een schadevergoeding te eisen.

Verjaringstermijn

Aanvankelijk dacht Van Wulfen de arts niet meer voor het tuchtcollege te kunnen dagen omdat de zaak verjaard zou zijn. Later bleek de verjaringstermijn bij het college geen 5 maar 10 jaar te zijn, waardoor de zitting nu alsnog plaats kan vinden.