Klokkenluider Victor van Wulfen daagt zijn vliegarts voor tuchtcollege

De voormalige luchtmachtpiloot zegt dat de arts adviezen heeft verzonnen en dat hij psychische stoornissen in zijn medisch dossier heeft gezet. “Als piloot komt met zo’n aantekening in je dossier een einde aan je carrière. Hij heeft me voor het leven beschadigd.” Van Wulfen vindt dat de arts uit het artsenregister gehaald moet worden.

Klokkenluider

Van Wulfen is ook bekend als klokkenluider. Jaren geleden trok hij aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis in Eindhoven. Hij werkte daar toen als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig.

In mei vorig jaar begon hij samen met Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) een meldpunt voor misstanden bij de Defensie. Bij het meldpunt kan worden aangeklopt voor hulp en advies bij het naar buiten brengen van wantoestanden.

LEES OOK: Klokkenluider komt met meldpunt voor misstanden bij Defensie: ‘Er wordt veel in de doofpot gestopt'