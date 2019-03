Zeven vragen en antwoorden over de autobranden die Oss teisteren, politie doet boekje open

De afgelopen maanden zijn er veel autobranden in Oss. In de laatste 24 uur brandden er twee auto's uit. Daarom; zeven vragen aan het onderzoeksteam.

Om hoeveel autobranden gaat het en wat zijn de oorzaken?

“Dit jaar hebben we te maken gehad met achttien autobranden in Oss", zegt het onderzoeksteam op de website van de politie. "De afgelopen tijd is er sprake van een toename. In het onderzoek is tot nu toe een aantal zaken gebleken. Om te beginnen is niet in alle gevallen vastgesteld wat de oorzaak was. Soms is dat ook niet mogelijk omdat er bij branden heel veel sporen verloren gaan. Verder hebben wij ook te maken met gevallen waarbij sprake van een technisch mankement. Wij kunnen ook niet uitsluiten dat sommige branden zijn aangestoken om de verzekering op te lichten. Vooral wanneer het aantal branden toeneemt, brengt dat mensen soms op ideeën.”

Hoe wordt het onderzoek aangepakt?

“Iedere brand wordt altijd afzonderlijk onderzocht. Wat was de oorzaak? Wie was de eigenaar? Spelen er conflicten? Het valt niet altijd mee om te achterhalen wat de oorzaak is, maar soms is gauw duidelijk dat bijvoorbeeld een technisch mankement de oorzaak is. Bij alle andere verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Dat levert soms interessante informatie op. Verder analyseren wij de branden. Zijn er bijvoorbeeld patronen te ontdekken die ons kunnen helpen in de aanpak?”

Waarom is er eigenlijk nog niemand opgepakt?

“Brandonderzoeken zijn ingewikkelde onderzoeken. Vaak zijn er maar weinig sporen en dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijk. Toch hebben wij een paar maanden geleden meerdere arrestaties verricht voor branden in Oss en ook dit jaar is er bijvoorbeeld iemand opgepakt voor autobranden in Ravenstein. Voor de branden in de afgelopen weken in Oss is dat nog niet gebeurd, maar wij hebben er vertrouwen in dat wij ook daar succes gaan boeken.”

Is er een pyromaan actief in Oss?

“Die vraag krijgen wij vaker en ons antwoord is dat het te vroeg is om conclusies te trekken. Wij gaan bij iedere brand uit van een aantal scenario’s: willekeurige brandstichting, brandstichting door een conflict, verzekeringsfraude en een technisch mankement. Het is inderdaad goed mogelijk dat dezelfde persoon meerdere auto’s in brand heeft gestoken, maar wij moeten zeker niet blind zijn voor andere oorzaken.”

Wordt er extra gesurveilleerd?

“Om te beginnen kunnen wij niet overval tegelijk zijn en wij kunnen helaas ook niet alles voorkomen. Natuurlijk zijn wij extra alert. Wij houden Oss zichtbaar en onzichtbaar extra in de gaten, ook in de nachtelijke uren. Wij snappen heel goed dat de branden bewoners bezighoudt. Zij kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is. Ook de wijkagenten zijn alert en voor iedereen met vragen aanspreekbaar.”

Wat kunnen bewoners zelf doen?

“Zoals gezegd zijn wij als politie extra alert in Oss en wij vragen bewoners om dat ook te zijn. Zo roepen wij iedereen op om 112 te bellen bij verdachte situaties, ook in de nacht. Iedereen met informatie over de branden vragen wij om te bellen met de recherche op 0900-8844. Ook kan gebruik worden gemaakt van onderstaand tipformulier. Mensen die liever anoniem blijven kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.”

Wat als er de komende dagen nieuwe branden komen?

“Ook dan doen wij onderzoek naar de oorzaak en achtergronden en wij blijven ook in die gevallen extra alert. Samen met bewoners hopen wij snel duidelijkheid te krijgen en zoals gezegd vertrouwen wij erop dat die uiteindelijk gaat komen.”