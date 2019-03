Grote Kerk Breda krijgt half miljoen van provincie voor jarenlange restauratie van kooromgang

Gedeputeerde Henri Swinkels: “De Grote Kerk in Breda is een van de topmonumenten in Brabant, samen met het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Kasteel Heeswijk en de Sint-Jan in Den Bosch. Voor al deze monumenten zijn wij als provincie bereid om langdurige restauratieafspraken te maken."

Een kooromgang komt vooral voor bij kathedralen en grotere kerken. Het is een overdekte wandelgang rondom en geopend aan de zijde naar het koor. De kooromgang diende oorspronkelijk om de doorgang van pelgrims bij de uitstalling van relieken te bespoedigen. Bij deze restauratie gaat het om de straatzijde van de kooromgang, dus aan de kant van de Grote Markt en de Reigerstraat.









Ambachten

Bij de restauratie worden ook jongeren betrokken. "Zo bieden we jongeren de gelegenheid zich te bekwamen in restauratieambachten. Als we ons erfgoed willen bewaren voor de generaties na ons, is dat erg belangrijk.”

Fondsenwerving

Het kerkbestuur is door het geld financieel nog niet uit de brand. Willem van der Vis, directeur van de Stichting Grote Kerk Breda: "We gaan gewoon door met fondsenwerving, want er is nog veel meer geld nodig om de kerk in stand te houden voor de volgende generaties.” In totaal is er voor de het onderhoud en restauratie zo'n 10 miljoen euro nodig.

