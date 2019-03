Samsung-pand Breda deels ontruimd: klachten over duizelingen en tintelende lippen

BREDA -

Het pand van Samsung aan het bedrijventerrein IABC in Breda is vrijdagmiddag rond 13.00 uur ontruimd, omdat in de fabriekshal een gaslucht was geroken. Eén van de werknemers is voor duizeligheidsklachten behandeld in een ziekenwagen. Een adviseur gevaarlijke stoffen is aanwezig om metingen te doen.