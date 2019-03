Lilian Marijnissen tegenover zeven mannen in tv-debat: 'Ik vond het niet sympathiek'

Marijnissen is vrijdagochtend te gast in het programma Brabants Bont. In het programma kijkt ze samen met de presentatoren Ariane de Jong en Koen Wijn terug op het RTL-verkiezingsdebat. “Elk debat is steeds weer een flinke inspanning”, zegt ze.

Marijnissen moest het in het debat opnemen tegen zeven mannen. “Die ook nog eens allemaal hun punt willen maken. Het ging hard tegen hard. Ik vond het niet sympathiek om er ook op die manier aan mee te gaan doen. Mensen thuis moeten iets wijzer worden van het debat en op 20 maart gaan stemmen”, blikt ze terug.

In haar ogen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten extra belangrijk omdat het kabinet zo de meerderheid in de Eerste kamer kan kwijt raken.

Batterij adviseurs

Tijdens het debat letten de gebruikte woorden en standpunten nauw. Marijnissen: “Bij sommige partijen komen de kopstukken met een flinke batterij adviseurs. Ik moet er niet aan denken. Daar word je helemaal gek van als die tijdens het debat in je oren gaan schreeuwen.”

De politica uit Oss heeft voldoende aan een paar vertrouwelingen waarmee het klikt. “Je moet het toch zelf doen. Als je het op de avond zelf nog moet voorbereiden, dan ben je rijkelijk laat. Ik heb het elke dag over de zorg, stijgende uren en het gebrek aan betaalbare huizen.”

Marijnissen staat voor wat ze zegt. “Ik doe of zeg niets omdat het goed zou zijn voor mijn latere carrière. Dat interesseert me hélémaal niets. Ik ben volksvertegenwoordiger en wil mensen vertegenwoordigen in bijvoorbeeld de zorg die gek worden van de bureaucratie en lage lonen. Dat vind ik veel belangrijker, daar haal ik mijn argumenten vandaan.”

Wandelen met Leika

Het zijn drukke tijden voor Marijnissen. De komende weken volgen de de debatten elkaar in rap tempo op. “Ontspanning? Ik vind het heerlijk om af en toe een rondje met mijn hond Leika te gaan wandelen of even naar de sportschool te gaan voor een GRIT-les. Na twee minuten GRIT (interval-training, red.) ben je al ‘dood’ en dan moet je nog 28 minuten.”

Verder kan ze natuurlijk ook even op adem komen bij haar vriend sportverslaggever Bart Nolles. Of het nog aan is, vraagt presentator Koen. “Voor zover ik weet wel”, luidt het spontane antwoord.