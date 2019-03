Deze winkels van Intertoys gaan dicht ondanks buitenlandse overname

De rij voor de kassa van de Intertoys in de Rompertpassage in Den Bosch.

Het is een overname in uitgedunde vorm. Zo sluiten in Breda twee van de vier vestigingen. De winkels aan de Karnemelkstraat en op de Grote Markt gaan dicht. Die in winkelcentrum Hoge Vught en bij het Rath Verlegh stadion blijven open.

In Tilburg blijven drie van de vier speelgoedwinkels open: alleen die aan het Wagnerplein sluit de deuren.

Franchisenemers

Intertoys had in totaal 286 eigen winkels en ongeveer 100 franchisewinkels In Nederland. De franchisers blijven allemaal bestaan en dat geldt ook voor ongeveer honderd eigen winkels.

Met name de Brabanders die in kleinere steden of dorpen wonen, moeten het straks zonder Intertoys stellen. Zo moeten Schijndelnaren voortaan naar een ander dorp. De Intertoys in Rosmalen, Etten-Leur en Oss blijven wel open. Eindhoven telde vier winkels, daarvan blijven er twee open.

Op de kaart zie je de winkels van Intertoys in Brabant die dicht gaan.