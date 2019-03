NAC-aanvoerder Menno Koch op bezoek bij oude club PSV: 'Beide clubs hebben Brabantse gezelligheid'

De centrale verdediger doorliep de gehele jeugdopleiding van de Eindhovense club en kwam uiteindelijk tot twee officiële duels in de hoofdmacht. “Het is voor een verdediger wel lastiger doorbreken bij een club als PSV dan een aanvaller”, zegt Koch over het geringe aantal wedstrijden. Ondanks weinig speelminuten in het eerste, kijkt Koch met een tevreden gevoel terug op zijn PSV-tijd.

Bekijk hieronder het interview met NAC-aanvoerder Menno Koch en lees verder.

“Het zal altijd speciaal blijven. Ik heb daar van m’n twaalfde tot 22ste rondgelopen, dus dat blijft leuk. Maar ik benader deze wedstrijd net als alle andere wedstrijden. De voorbereiding is hetzelfde, al zal het wel net wat anders voelen.”

"Ik ben nog nooit in de andere kleedkamer geweest, dus misschien loop ik wel verkeerd zaterdagavond", Ramon Pascal Lundqvist over weerzien met PSV.

Andere kleur

Koch had altijd de droom om in een vol Phillips Stadion te spelen en schopte het ver bij de Eindhovense club en kwam dus tot twee duels. “Als klein jochie wil je daar veel wedstrijden spelen. Het is speciaal om in die entourage te spelen, maar nu wel in een andere kleur voor de mooie club uit Breda.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Menno Koch als PSV'er in duel met Feyenoord'er Eric Botteghin (foto: VI Images).

Brabant

Als speler van beide clubs kan Koch als geen ander uitleggen of PSV en NAC enigszins met elkaar te vergelijken zijn. “De druk is er bij beide clubs, maar bij PSV natuurlijk op een andere manier. Beide clubs geven je wel het warme gevoel, je krijgt er een beetje het familiegevoel van. Je ziet ook terug dat beide clubs uit Brabant komen. De Brabantse gezelligheid en nuchterheid vindt je bij beide clubs terug.

Niet alleen heeft Menno Koch een verleden bij PSV. Bij NAC heb je onder meer Benjamin van Leer, Jelle Ten Rouwelaar, Mitchell van der Gaag en Ramon Pascal Lundqvist die een verleden hebben bij de Eindhovense club. Laatstgenoemde speelde vorig kalenderjaar nog in Eindhoven. Ook voor hem is het een speciaal weerzien. "Ik ken iedereen daar nog natuurlijk", zegt Lundqvist. "Het zal wel wennen zijn om daar in een ander shirt te spelen", doelt de Zweed op het spelen in het Phillips Stadion.

"De Brabantse gezelligheid en nuchterheid vindt je bij beide clubs terug", Menno Koch over NAC en PSV.

Andere kleedkamer

"Ik zal eerlijk zijn: het wordt heel raar om niet naar de PSV-kleedkamer te gaan. Ik ben nog nooit in de andere kleedkamer geweest, dus misschien loop ik wel verkeerd zaterdagavond", aldus een lachende Lundqvist, die het ondanks de slechte resultaten van NAC wel naar zijn zin heeft in Breda. "Het gaat persoonlijk goed met me, maar we moeten wel gaan winnen. Ik ben blij dat ik veel speel, maar ik moet nu de ploeg gaan helpen met doelpunten of assists."