Man die masturbeert in trein en bus hoeft niet de cel in maar krijgt behandeling

De man werd betrapt in Boxtel, Dordrecht, Rosmalen en Vught (Archieffoto).

DEN BOSCH -

Een man uit Vught die zichzelf heeft bevredigd in de trein en bus in 2016 en 2017 hoeft niet de cel in. Hij moet wel meewerken aan een verplichte behandeling. Tot dat vonnis kwam de rechtbank van Den Bosch vrijdag.