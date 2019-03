Overvallen juwelier bedolven onder de bloemen: 'De schrik zit er nog goed in'

Wie juwelierszaak House of Pertijs aan de Bredase Parkstraat binnenstapt, vermoedt niet dat hier woensdag een gewapende overval heeft plaatsgevonden. Eigenaar Paul Pertijs: "Toch was er bij het personeel wel een drempel om vandaag de deuren weer te openen. De overval was heftig en is pas twee dagen geleden. Maar we moeten door."

'Er is iets ergs gebeurd'

Pertijs was op skivakantie toen de overvallers toesloegen. "Ik stond onder aan de skilift toen mijn zoon me vertelde dat er iets ergs was gebeurd. Ik ben meteen gaan bellen en diezelfde avond nog terug naar Breda gereden."

Eenmaal in de zaak hoort hij van zijn collega's wat er precies is gebeurd. "De mannen leken gewone klanten. Ze keken in de etalage en wezen wat spullen aan. Onze beveiliger deed de deur voor hen open, maar hij kreeg meteen argwaan. Maar toen was het al te laat. De deur stond op een kier en de overvallers duwden hem weg en sloegen hem met een pistool vol op zijn hoofd."

Schoten

Er kwamen nog twee mannen de zaak binnen. Een van de mannen bleef bij de gewonde beveiliger staan, de andere drie renden naar achteren. Pertijs: "Daar lagen dure horloges. Ze wisten precies wat ze deden."

Bij de overval werd ook geschoten. Met losse flodders, blijkt volgens Pertijs uit onderzoek. "Ze schoten zes of zeven keer in de lucht. Waarschijnlijk om mijn personeel af te schrikken, zodat niemand iets durfde te doen."

Ook klant gewond

Bij de overval raakte niet alleen de beveiliger gewond. Ook een klant die in de zaak was en probeerde te vluchten, kreeg klappen. "Hij werd op zijn hoofd en zijn borst geslagen. Hij is gelukkig niet zwaargewond geraakt. De beveiliger was er slechter aan toe. Hij heeft een schedelfractuur maar is inmiddels gelukkig alweer uit het ziekenhuis."

Wat de waarde van de buit is wil de juwelier niet zeggen. "Maar de overvallers zijn er met exclusieve horloges vandoor gegaan, dus het gaat om een aanzienlijk bedrag."

Ravage

Achter in de zaak was het een ravage. "Overal lag glas van de drie vitrinekasten die ze hebben opengeslagen en leeggeroofd." Een schoonmaakbedrijf heeft donderdag alles opgeruimd.

De leeggeroofde vitrinekasten zijn inmiddels weer gevuld (Foto: Imke van de Laar)

Daarna zijn alle personeelsleden en de klant die tijdens de overal in de zaak was, onder begeleiding van Slachtofferhulp naar de juwelierszaak gekomen. Daar hebben zij in een kring allemaal hun verhaal verteld, om de overval te kunnen verwerken.

Veel hoop dat de overvallers gepakt worden, heeft de juwelier niet. "Ik denk niet dat ze hen nog gaan vinden. Het waren echt professionals."

Bloemen

Veel klanten leven met hen mee. Dat blijkt wel uit de vele bossen bloemen die in het keukentje van de juwelierszaak staan. Pertijs: "Ik weet niet eens van wie ze allemaal zijn. Maar het is heel fijn dat iedereen ons zo steunt."

Vrijdag zijn alle betrokken medewerkers weer in de winkel. "Zij zijn blij met alle steun. Maar ze willen ook graag rust. Over wat er is gebeurd praten ze liever met elkaar dan met de klanten. Ze willen eigenlijk gewoon weer aan het werk."