Adrie Koster genoot van Ajax-Real Madrid maar maakt zich nu nog geen zorgen over bekerfinale

De wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek bij alle voetbalfans in Nederland. Adrie Koster, trainer van Willem II, begrijpt dat wel. De Tilburgse ploeg speelt nog twee keer tegen de Amsterdammers, die in de Spaanse hoofdstad indruk maakten met een 1-4 zege. Begin mei speelt Koster met zijn ploeg de bekerfinale tegen Ajax, zorgen maakt hij zich echter niet.

Door de wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid denkt Koster niet ineens anders over zijn voormalig werkgever. "We weten allemaal wat Ajax in zijn mars heeft. Maar het is op een ander tijdstip, het is pas in mei. En het blijft een bekerwedstrijd, dat is toch altijd heel anders. Je weet niet wat de resultaten van Ajax zijn in de komende weken. En die van ons ook niet. Misschien staan er wel twee andere elftallen."

Ontmoeting in april

Op 6 april komt Ajax op bezoek in Tilburg, voor de competitie. Een paar dagen later speelt het de eerste van twee kwartfinalewedstrijden in de Champions League. Voor het duel in Madrid verplaatste de KNVB het competitieduel met PEC Zwolle. Koster verwacht echter niet dat het duel Willem II-Ajax ook een andere speeldag krijgt. "Ik denk niet dat er veel speelruimte is, als ik de kalender zo bekijk. Ik ga er vanuit dat er niets gaat gebeuren."

De Graafschap

Koster is voorlopig nog niet bezig met de wedstrijden tegen Ajax, de focus ligt bij de oefenmeester zoals altijd op de eerstvolgende wedstrijd. En die is zaterdagavond, thuis tegen De Graafschap. Met een zege op de huidige nummer zeventien van de eredivisie kan Willem II zichzelf weer wat lucht geven op de ranglijst.

"Je moet het doen hè, dat is gewoon zo", zegt Koster En dat zeggen is simpelere dan het doen, want in Doetinchem ging het mis. Na een half uur spelen hadden alle verdedigers al een gele kaart te pakken, terwijl middenvelder Atakan Akkaynak al naar de tribune was gestuurd. Uiteindelijk verloor Willem II door een late tegentreffer, terwijl het nog maar met negen man op het veld stond. "Ik denk wel dat er een ander Willem II staat op dit moment. De Graafschap is wel een lastige ploeg, maar zeker thuis moeten we er gewoon staan."