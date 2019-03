'Ik ben ook een Brabander!' Provincie-embleem razend populair bij militairen in Litouwen

De Brabantse militairen van de basis in Oirschot zitten voor zes maanden in Litouwen. Daar ondersteunen ze het land, mochten de Russen het op hun heupen krijgen. Maar als je zo ver van huis bent, heb je natuurlijk graag een aandenken aan het mooie Brabant. Verslaggever Birgit Verhoeven zocht ze op, en verzachtte de pijn van het gemis met de speciale Brabander strijkpatch.

“Ik kom uit Boxmeer”, zegt de Nederlandse ambassadeur in Litouwen. Bonnie Horbach vraagt bescheiden: “Zou ik er ook eentje mogen, ik ben ook Brabander.” Ze zwaait op het vliegveld de Nederlandse delegatie met twee ministers uit die weer terug naar Nederland vliegen.

Maar ook eerder, in het veld, was de strijkpatch zeer geliefd. De mannen komen uit Den Bosch, Boxtel, Schaik, Tilburg, Den Bosch, Waspik, Raamsdonksveer en ga zo maar door. Ze zijn ver weg van huis, en ze balen, want ze zitten sinds halverwege januari in Litouwen, en dat betekent dat ze carnaval gemist hebben.

'Hartstikke trots'

Bij het zien van de Brabant strijkpatch klaren ze op. “Ja daar ben ik heel blij mee! Ik moet hem wel wat schminken, maar dan kan hij op m’n pak”, zegt Gordan. Ook Wim is er mee in zijn nopjes, met een beetje klittenband bevestigt hij hem gelijk op zijn pak. “Tuurlijk, ik ben er hartstikke trots op”, lacht hij.





Maar nu steeds meer Brabanders de patch hebben bemachtigd, wil ook de steward van het vliegtuig er eentje hebben. “Ik durf het bijna niet te vragen”, zegt Paul, “maar mag ik er ook eentje hebben? Ik kom uit Eindhoven.”

Gewild bij ministers

Zelfs minister Bijleveld van defensie begint na aankomst van de reis terug in Nederland wel wat jaloers te worden. “Ja nu heeft iedereen zo’n ding, ik wil er ook een.” Glunderend neemt ze hem in ontvangst. Nou vooruit, ook minister Hoekstra van financiën krijgt er een. “Mijn opa is in Steenbergen geboren”, zegt hij.

Vooruit, dat keuren we ook goed.