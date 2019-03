FC Den Bosch pakt eindelijk weer de winst, FC Eindhoven pakt punt tegen Sparta

FC Den Bosch–Helmond Sport 3-0

FC Den Bosch heeft eindelijk weer een overwinning geboekt. Na een serie van zes wedstrijden zonder overwinning werd er met 3-0 gewonnen van Helmond Sport. In de eerste helft leek het meer een wedstrijdje latje trap, die werd overigens ook gewonnen door de thuisploeg. Voor FC Den Bosch raakten Luuk Brouwers en Leo Väisänen de lat, Juul Respen deed het namens Helmond Sport.

Na rust ging het hard. Van 0-0 naar 3-0 in een kwartier tijd. Eerst verkeek Helmond-goalie Stijn van Gassel zich op een hoge bal van Sven Blummel. Hij kon niet goed bij de bal, die vervolgens via zijn vingertoppen en de binnenkant van de paal in het doel ging.

Niet veel later schoot Danny Verbeek een vrije trap binnen. Vincent Vermeij bracht vervolgens de 3-0 op het scorebord, mede dankzij een blunderende Helmond-verdediger.

RKC Waalwijk-SC Cambuur 0-2

RKC Waalwijk heeft slechte zaken gedaan met het oog op de ranglijst. De ploeg van trainer Fred Grim ging in eigen huis onderuit tegen SC Cambuur. Voor de wedstrijd stond RKC elfde, met slechts vier punten minder dan nummer zes Roda JC. Het verschil met Cambuur, voor de wedstrijd nummer vijftien in de Keuken Kampioen Divisie, was ook vier punten. Door de 0-1 zege is Cambuur RKC nu tot een punt genaderd.

De start was al niet goed voor RKC. Binnen tien minuten kwam de thuisploeg op achterstand. Robin Maulun schoot een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen. Een minuut voor tijd maakte Sam Hendriks er 0-2 van.

FC Eindhoven-Sparta Rotterdam 0-0

Vier wedstrijden op rij had FC Eindhoven niet weten te winnen. Vrijdagavond was de opdracht om drie punten te pakken ook een lastige. De ploeg van trainer David Nascimento kreeg nummer twee Sparta op bezoek. Gewonnen werd er niet, maar het 0-0 gelijkspel is wel een knappe prestatie.





TOP Oss-FC Twente 0-2

Feest in het stadion van TOP Oss, maar niet omdat de thuisploeg een goed resultaat heeft geboekt tegen koploper FC Twente. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Klaas Wels al heel snel op achterstand. Hennos Asmelash raakte de bal ongelukkig en passeerde zijn eigen doelman Nick Olij, er stonden net drie minuten op de klok. Via Huseyin Dogan kreeg TOP Oss kansen om de gelijkmaker te maken, maar het vizier van de topschutter van Oss stond niet op scherp, de 1-1 viel dan ook niet.

Waar TOP Oss het naliet om te scoren, deed FC Twente dat nog wel een keer in de slotfase van de wedstrijd. Xandro Schenk kopte een vrije trap van Aitor tegen de touwen. Met de zege - en het gelijkspel van MVV bij Almere City - mocht FC Twente feesten, de Tukkers pakten de derde periodetitel van dit seizoen.

Op de tribunes werd het onrustig, fans van TOP Oss kwamen van de tribunes af en lieten hun onvrede blijken. Ze probeerden de boarding omver te trekken. Wels, die ook met een beschuldigende vinger naar de spelers van FC Twente wees, probeerde de supporters van zijn club rustig te krijgen. De groep verplaatste zich vervolgens richting de supporters van FC Twente.

Jong PSV-Jong FC Utrecht 3-1

Zakaria Aboukhlal ontbrak bij Jong PSV. De aanvaller was geblesseerd en kon niet meespelen tegen Jong FC Utrecht. In de wedstrijd in Utrecht ging Jong PSV onderuit, ondanks doelpunten van Ramon Lundqvist en Matthias Verreth. Jong PSV verloor toen met 3-2.

De start van Jong PSV was goed. De Eindhovenaren waren sterker in de openingsfase, na een klein kwartier spelen kopte Justin Lonwijk raak vanuit een corner. Kort na rust kwam Jong PSV op 2-0. Jordan Teze werd aangetikt in het strafschopgebied en ging naar de grond, hij kreeg een strafschop. Matthias Verreth benutte het buitenkansje. Na ruim een uur spelen was de zege helemaal binnen, Amar Catic maakte op aangeven van Teze de 3-0.

Jong FC Utrecht deed nog wel iets terug, via een doelpunt van Jonas Arweiler werd het uiteindelijk 3-1.