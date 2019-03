Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie staat speelronde 28 op het programma. Alle Brabantse clubs komen in actie, met daarbij één Brabants onderonsje: FC Den Bosch-Helmond Sport. De wedstrijden beginnen om acht uur.

FC Den Bosch–Helmond Sport 0-0

De vrije val van FC Den Bosch is nog niet gestopt. Vorige week speelde de ploeg van trainer Wil Boessen met 2-2 gelijk tegen Jong Ajax, daardoor zakte het op de ranglijst naar de vierde plaats. Naast koploper FC Twente staan ook Sparta en Go Ahead Eagles nu boven de hoogst genoteerde Brabantse club. In eigen huis krijgt FC Den Bosch nu een goede kans op een overwinning, Helmond Sport is de huidige nummer negentien.

Al na anderhalve minuut had de thuisploeg op voorsprong kunnen komen. Stefano Beltrame stuurde Luuk Brouwers weg, hij schoot vervolgens op de lat.

RKC Waalwijk-SC Cambuur 0-1

RKC Waalwijk staat momenteel elfde in de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met nummer vijftien SC Cambuur is vier punten, bij een nederlaag komt de ploeg uit Leeuwarden op de ranglijst dus dicht op de formatie van Fred Grim te staan. Bij een overwinning kan RKC juist omhoog kijken, het gat met nummer zes Roda JC is namelijk ook vier punten is.

De start is niet goed voor RKC. Binnen tien minuten komt de thuisploeg op achterstand. Robin Maulun schiet een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen.

FC Eindhoven-Sparta Rotterdam 0-0

Vier wedstrijden op rij heeft FC Eindhoven niet weten te winnen. Vrijdagavond is de opdracht om drie punten te pakken ook een lastige. De ploeg van trainer David Nascimento krijgt nummer twee Sparta op bezoek.





TOP Oss-FC Twente 0-1

De koploper van de Keuken Kampioen Divisie komt op bezoek bij TOP Oss heel snel op voorsprong. Na drie minuten spelen maakt Fred Friday zijn eerste doelpunt in dienst van de Tukkers. Althans, zo leek het. Het doelpunt komt op naam van Hennos Asmelash, die daarmee een eigen doelpunt heeft gemaakt.

Jong PSV-Jong FC Utrecht 1-0

Zakaria Aboukhlal ontbreekt bij Jong PSV. De aanvaller is geblesseerd en kan niet meespelen tegen Jong FC Utrecht. In de wedstrijd in Utrecht ging Jong PSV onderuit, ondanks doelpunten van Ramon Lundqvist en Matthias Verreth. Jong PSV, de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie, verloor toen met 3-2.

De start van Jong PSV is goed. De Eindhovenaren zijn sterker in de openingsfase, na een klein kwartier spelen kopt Justin Lonwijk raak vanuit een corner.