N324 rondom Grave tien weken op verschillende plekken dicht

Van vrijdag 8 maart acht uur 's avonds tot en met 5 mei vinden er werkzaamheden plaats aan de N324 tussen Velp en Grave. Die weg is gedurende een aantal weken helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van lijnbussen.

Automobilisten uit de regio Oss en Uden die naar Wijchen of Nijmegen willen, moeten een heel stuk omrijden. Het fietspad blijft bruikbaar, dus scholieren hebben er geen last van.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid verbeteren

De provincie voert de reconstructie uit aan de N324 op het traject van knooppunt Paalgraven bij Ecoduct Maashorst tot aan de brug over de Maas bij Grave. Doel van het project is om de weg opnieuw in te richten zodat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid verbeteren.