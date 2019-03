Wedstrijd TOP Oss-FC Twente tijdelijk gestaakt nadat Osse fans zich laten gaan

Trainer Klaas Wels ging samen met TOP Oss-aanvoerder Bryan Smeets richting de fans die zich lieten gaan, ze probeerden ze rustig te krijgen. Voor de camera van FOX Sports gaf Wels uitleg over wat er gebeurde op het veld en de tribunes. "FC Twente maakt de 2-0, daar juichen ze om. Terecht, dat zou ik ook doen als wij een doelpunt zouden maken. Maar daarna wordt het publiek uitgedaagd. Dat is niet het slimste om te doen."

"Ze moeten niet uitdagen om het uitdagen, ze moeten niet provoceren", aldus Wels, die de schuld zeker niet alleen bij de spelers van FC Twente wil leggen. "De keeper gooit een handdoek naar de fans, dat is niet het meest verstandige. Maar ik zeg meteen: de supporters moeten op de tribune blijven zitten. Wij proberen het nu te sussen en kalmeren."





Rust terug in Oss

Nadat beide ploegen naar de kleedkamer waren geweest en de rust weer terug was in het stadion, na twintig minuten oponthoud, ging de wedstrijd verder. In het restant werd er niet meer gescoord. FC Twente won daardoor met 2-0 en pakte zo ook de periodetitel.