Auto knalt tegen boom in Breda, twee gewonden

Een jonge man en vrouw zijn vrijdagavond gewond geraakt nadat zij met de auto van de weg raakten en tegen een boom botsten. Dat gebeurde rond tien uur aan de Westerhagelaan in Breda. Er werd een traumahelikopter opgeroepen.

De bestuurder en zijn vrouwelijke passagier zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is met de vrouw in de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Brandweer

De brandweer heeft beide inzittenden uit de auto moeten bevrijden. Hiervoor moesten zij eerst een aantal bomen snoeien die langs de weg stonden. Daardoor duurde de reddingsoperatie langer dan gepland.

Eerder ongeluk

Het is niet de eerste keer dat er aan de Westerhagelaan in Breda een auto tegen een boom rijdt. Begin dit jaar raakte een 22-jarige vrouw met haar auto in de slip en botste tegen een boom.