'Van kunstvagina's tot Afghaanse kleding, alles kan', portret over multiculturele Haagdijk in Breda

De Haagdijk in Breda typeert zich door de verschillende culturen die daar naast elkaar bestaan. Een Turkse kapper, een Irakees restaurant, een Afrikaanse kledingwinkel en een echte Hollandse sekscinema. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. "Het is de straat waar alles kan en mag."

Mascha de Rooij en Manon Peeters maken samen voor Omroep Brabant een online serie: M&M op de Haagdijk. In de serie gaan zij op zoek naar de verhalen die in de straat volgens hen voor het oprapen liggen. "Er zijn daar ontelbaar veel culturen die naast elkaar leven en die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben. Toch zie je dat het elkaar in de straat gedoogt en dat er overlappingen zijn", vertelt Mascha van Rooij.

In de eerste aflevering is te zien hoe de 70-jarige Tineke, te midden van alle verschillende culturen, een oer-Hollandse seksshop runt. Twintig jaar geleden rolde zij in het vak toen zij na een scheiding alleen kwam te staan. "Dit was mijn redding, ik moest ervoor gaan. Natuurlijk is dat in het begin wennen", vertelt Tineke. "Ik was al die termen niet gewend, dus in het begin liep ik thuis rond en ging ik oefenen. Ik riep dan heel hard: vagina! Penis! Om er maar een beetje vertrouwd mee te worden. Nu heb ik een kast vol met kunstvagina's en gaat het goed!"

Gastvrij

"Tijdens het maken van de serie werden we met open armen ontvangen", vertelt Mascha. "Iedereen wilde zijn of haar verhaal vertellen. Toen we posters uit gingen delen van de serie, werden we ook overal binnen gevraagd om te komen eten. Zo doen ze dat, in andere culturen. Daar hadden we nog uren én een nieuwe serie mee kunnen vullen", grapt ze.

Naast Tineke, die natuurlijk gewoon van Nederlandse komaf is, zit er ook een Irakees restaurant in de straat. Sallah en Nadia vluchtten uit Irak en begonnen hier opnieuw. "Zij sparen nu het brood uit hun eigen mond zodat zij hun familie in Irak kunnen helpen", vertelt Mascha, duidelijk onder de indruk.

Hoe het met het stel gaat, zie je in de tweede aflevering op zaterdag 16 maart om 18:10 uur op Omroep Brabant. Het programma wordt elk uur herhaald.

Bekijk hier de eerste aflevering: