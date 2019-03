Onweer, hagel, natte sneeuw en harde windstoten dit weekend: 'Er gebeurt van alles in de atmosfeer'

Anderhalve week geleden genoten we van zonnig en - veel te - warm weer. Op 27 februari was met met 19,9 raden de warmste februaridag ooit in Brabant. Maar dit weekend lijkt het af en toe even herfst. En de komende week houdt dit regenachtige weer aan.

"Er gebeurt van alles in de atmosfeer", vertelt Casper Hootsen van Weer.nl. "Daar merken we ook op de grond van alles van. Zaterdagochtend hadden we al wat gespetter en dat zal de komende uren ook zo zijn. Aan het eind van de ochtend steeg de temperatuur naar een graad of elf, maar zaterdagmiddag schuift er volgens Hootsen 'koudere lucht vanuit het westen binnen'.

'Het gaat echt opvallen'

"Dit gaat gepaard met ook een paar lokale, maar stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. En de wind gaat flink aantrekken. Er stond zaterdagochtend windkracht vier tot vijf. Dat wordt in de eerste uren van de middag even vijf tot zes. Bij Bergen op Zoom aan het water misschien even windkracht zeven."

Daar zijn windstoten mogelijk tot negentig kilometer per uur. Maar ook diep in het oosten van Brabant moet hier rekening mee worden gehouden, volgens Hootsen. "Je gaat in korte tijd van 'niet a te veel wind' naar echt zware windstoten. Dat gaat echt opvallen."

Tot in de tweede helft van de middag blijft de wind nog heel wild en onrustig, maar dan gaat de zon tussen de buien door komen. Zaterdagavond gaat de wind afnemen en verdwijnen de buien. "Dan wordt het rustig en koelt het uiteindelijk af tot een graad of vijf komende nacht."

Windstoten tot honderd kilometer per uur

Maar zondag krijgen we in de ochtend weer te maken met een storing. Het gevolg? "Regen en in de middag buien, met tussendoor hagel en misschien ook wel een vlokje natte sneeuw tegen de avond. Dit geeft aan dat de lucht flink koud aan het worden is."

En ook zondag speelt de wind ons parten. "Want net als zaterdag haalt die vooral in de middag uit. Maar zondag nog een tandje heftiger, met windstoten tot honderd kilometer per uur."