Steeds meer mensen in Brabant op vakantie, ruim vier miljoen in 2018

In logiesaccommodaties – hotels, pensions, campings, huisjesterreinen en jeugdherbergen – in Brabant verbleven in 2018 ruim vier miljoen mensen. 20% meer dan in 2014. Bijna de helft van de gasten kwam uit het buitenland, voornamelijk uit België en Duitsland.

Campinggasten

In totaal gingen in 2018 ruim 44 miljoen mensen op vakantie in Nederland. Als je naar de landelijke cijfers kijkt, zie je dat het aantal campinggasten flink groeide. In Brabant ligt dat anders: daar groeit juist het aantal bezoekers van hotels en bed&breakfasts. De buitenlandse gasten kiezen wel vaak voor de camping: in 2018 kwamen er 64 duizend buitenlanders kamperen in onze provincie.





Aantal buitenlandse campinggasten in 2018 (bron: CBS)

Bron: CBS