Drugskoerier betrapt na gevaarlijke capriolen op A59 bij Made

MADE -

Een 22-jarige man uit Tiel is vrijdag aangehouden op de A59 bij Made. Een surveillerende agent zag dat de man slingerend over de weg reed, vlak achter een vrachtwagen. Hij besloot naast de auto te rijden en zag toen dat de bestuurder op zijn mobiele telefoon aan het kijken was. Daarop zette hij hem aan de kant.