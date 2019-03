Agenten trekken wapens en houden vier mensen aan in Tilburg na zwaaien met wapen

Door een megafoon werden de mensen opgeroepen om uit de woning te komen. Een buurvrouw zag alles gebeuren. "Verschillende agenten verstopten zich achter auto's en trokken wapens. Er werd geroepen dat ze uit huis moesten komen met hun handen op het hoofd. Daarna werden er twee Poolse mannen en twee vrouwen uit het huis gehaald."

Vier mensen werden aangehouden (Foto: Jack Brekelmans)

Er kwam een melding binnen bij de politie van iemand die een lang wapen uit het raam op de tweede verdieping had zien steken. Tijdens het onderzoek van de politie stuitten agenten op twee luchtdrukbuksen. Een luchtdrukbuks mag je in je woning hebben liggen, je mag hem alleen niet zonder geweertas of kist vervoeren.

Er werd een luchtdrukbuks gevonden in de woning (Foto: Jack Brekelmans)

Volgens een van de buren zijn de bewoners van het huis nette mensen. "Ze houden keurig netjes hun tuin bij en je hebt er eigenlijk nooit last van. Het verbaast me heel erg dat er nu zo'n politie-inval is."