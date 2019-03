Vrijwilligers ruimen al jaren zwerfafval aan de Maas op, gemeente geeft een bootje

Tonny Janssen uit Lith is een van de vrijwilligers. "Er ligt hier schrikbarend veel afval", vertelt ze. "Je vindt hier echt alles. Dat gaan wij netjes opruimen en over veertien dagen doen we het gewoon weer."

'Gedoopt'

Om het werk wat gemakkelijker te maken voor de vrijwilligers, gaf de gemeente Oss ze zaterdagochtend een bootje. 'Skon Schip' werd gedoopt. Nou ja, gedoopt, zonder de champagne dan. "Een fles kapot gooien vinden we niet echt een goed idee als je de Maas schoon wil maken", legt wethouder Johan van der Schoot uit. En dus werd het schip gewoon te water gelaten.

Het is de bedoeling dat er nu minder afval aan gaat spoelen. Maar wanneer dat toch gebeurt, houden Tonny en de andere vrijwilligers de grijpstok in de aanslag. "Met liefde en plezier."