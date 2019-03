Storm trekt over Brabant: fietser komt onder boom terecht en dakplaten waaien weg

En deze omgevallen boom is niet de enige. Vanuit alle hoeken in de provincie komen meldingen van schade door de storm die zaterdagmiddag over de provincie trekt.

Dakplaten weggewaaid

Bij een filiaal van Albert Heijn XL aan Jan Heijnsstraat in Tilburg waaiden er platen van het dak. Hier raakte niemand gewond. Een gedeelte van de winkel is afgesloten voor publiek. De brandweer is met een hoogwerker te plaatse.

Afgewaaide dakplaten Albert Heijn XL in Tilburg (Foto: Jack Brekelmans)

Omgevallen bomen

In de Dorpstraat in Riethoven is een boom omgewaaid. De boom verspert de weg en het verkeer moet omrijden.

Omgewaaide boom in Riethoven (Foto: Rico Vogels)

Omvallende pakken isolatiemateriaal

Op een bouwplaats aan de Kloosterstraat in Loon op Zand dreigde een aantal pakken met isolatiemateriaal weg te waaien. Brandweermannen konden de pakken tegenhouden en terug achter de hekken plaatsen.





Brandweermannen houden isolatiemateriaal tegen. Foto: FPMB









Windstoten tot wel 95 kilometer per uur in onze provincie.





Problemen met treinen

Bij Vught waaide een boom tegen een trein aan. Daarom rijden er tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel geen sprinters. De NS verwacht dat op beide trajecten rond kwart voor zes weer sprinters kunnen rijden.

Boom tegen de trein in Vught. Foto: Sander van Gils/ SQ Vision

Aan de andere kant van de provincie rijden minder Intercity Direct treinen tussen Rotterdam en Breda door een harde wind op de Hogesnelheidslijn. Dit duurt tot zes uur.