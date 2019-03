Eerste asperges van de volle grond gestoken, aspergeseizoen extreem vroeg begonnen

Bij aspergekwekerij Berkershoeve in Liessel zijn zaterdag de eerste asperges van de volle grond gestoken. En dat is een record zo vroeg in het jaar.

Het record van de vroegste asperges van de volle grond staat volgens het Brabants Asperge Genootschap op 15 maart. Dat was in 2016 bij de aspergekwekerij van de familie Van Beek in Terheijden. Het genootschap organiseert jaarlijks een wedstrijd onder de aangesloten aspergetelers, welke teler de allereerste asperges van de volle grond steekt. Dat moet volgens strenge regels gebeuren: zo moet de eerste oogst minimaal 10 kilogram zijn. Ook moet het veld in de provincie Noord-Brabant liggen.

Fanatiek

Het winnende stel, Jan en Carmen Berkers, neemt binnenkort voor de derde keer op rij de trofee aan. Blij zijn ze zeker. Volgens Carmen loopt haar man met een 'big smile' van oor tot oor rond. "Wie had dat nou ooit verwacht, begin maart al asperges", vertelt Carmen. Volgens haar komt het door het mooie weer van de afgelopen weken. En natuurlijk moet je de aspergebedden op tijd klaar hebben liggen voordat het mooie weer komt. "Gelukkig zijn mijn man en onze zoon heel fanatiek."

Volgens Carmen is dit voor Berkershoeve het begin van het seizoen. "De lente komt eraan. Het is zo leuk om de allereerste asperges te hebben en de mensen te kunnen voorzien ervan. De asperge is een bijzondere groente. We kunnen met z'n allen wel hoog en laag springen, maar de natuur bepaalt uiteindelijk. En als die kop dan opsteekt.. dat is toch schitterend."