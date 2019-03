Kozakken Boys slacht koploper IJsselmeervogels in Tweede Divisie: 5-0

Het is een volkomen terechte uitslag. Kozakken Boys domineerde de volledige wedstrijd. Het was horten en stoten met de harde windvlagen, maar daar ging de ploeg uit Werkendam het beste mee om. De wedstrijd is zelfs in de eerste helft ongeveer tien minuten stilgelegd.

Ahmed El Azzouti is de gevierde man met twee doelpunten. Volgend jaar stapt hij over naar IJsselmeervogels, maar vandaag deed hij de ploeg veel pijn. De uitploeg laat namelijk dure punten liggen in de titelstrijd en geeft koppositie aan AFC. Kozakken Boys speelt in de middenmoot en is een plekje omhoog geklommen in de Tweede Divisie.

Hele wedstrijd overheersend

Diezelfde El Azzouti opende in de 25ste minuut de score. Vier minuten later volgde de 2-0 van Charlton Vicento. In de tweede helft schoot Kozakken Boys direct weer uit de startblokken, met de 3-0 van Sanny Monteiro in de 49ste en de vierde goal in de 51ste minuut van Gwaeron Stout. Het slotakkoord was voor El Azzouti en bracht de eindstand op 5-0.