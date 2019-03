[LIVE] Fitte selectie voor Willem II, 2-0 voor de Tilburgers tegen De Graafschap

Willem II-trainer Adrie Koster ziet dat de volledige ziekenboeg van de Tilburgers is leeggestroomd. Hij kan dus beschikken over een volledig fitte selectie tegen De Graafschap. Fernando Lewis, Jordens Peters en Marios Vrousai keren terug van blessures. Wint Willem II, dan verstevigen ze zich in de middenmoot van de Eredivisie. Volg de LIVEBLOG hieronder. Aftrap is om 20.45 uur.

Stand: WILLEM II 2-0 DE GRAAFSCHAP

'22 2-0 voor WILLEM II! Alexander Isak wordt hoofdrolspeler in deze wedstrijd. Verre uittrap van Willem II-doelman Timon Wellenreuther, Isak wint het duel van De Graafschap-verdediger Straalman en rondt via de binnenkant van de paal af. Assist voor de keeper dus.









'21 Geel voor Van de Pavert van De Graafschap voor de overtreding op Isak.

'13 GOAL WILLEM II. Vangelis Pavlidis schiet en via Alex Isak verdwijnt de bal in het doel. De VAR checkt of het doelpunt geldig is en zij beslissen dat dat zo is. Doelpunt dus.









'11 Goede kans voor Willem II. Twee Tilburgers de lucht in en koppen op goal, maar De Graafschap-doelman Nigel Bertrams redt. Even later wordt de bal voorlangs geschoten.

'5 Alex Isak zoekt naar een schietkans, maar blijft dribbelen en komt er niet uit. Dit was het eerste moment van actie.

'1 De aftrap is verricht. De wedstrijd is begonnen.

Mooie sfeeractie voorafgaand aan de wedstrijd van De Graafschap-supporters.









Winnen van De Graafschap, dat 17de staat, lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Willem II won voor het laatst van de ploeg uit Doetinchem in 2008. Dat is zeven wedstrijden geleden. Daarnaast is het verschil tussen beide ploegen slechts zes punten. Willem II staat nu elfde.









De opstellingen: