Willem II maakt het zichzelf moeilijk, maar wint van De Graafschap

Willem II heeft thuis met 3-2 gewonnen van De Graafschap. Vooral in de eerste helft waren de Tilburgers heer en meester en kwamen ze op een 2-0 voorsprong, maar bleef het altijd spannend. Ondanks pakt de ploeg van Adrie Koster drie belangrijke punten en klimt het naar de negende positie in de Eredivisie.

Adrie Koster zag dat de volledige ziekenboeg van de Tilburgers was leeggestroomd. Hij kon dus beschikken over een volledig fitte selectie tegen De Graafschap. Fernando Lewis, Jordens Peters en Marios Vrousai keerden terug van blessures.

Willem II is heer en meester in de eerste helft van de wedstrijd. Al in de 13de minuut opent de ploeg uit Tilburg de score. Vangelis Pavlidis haalt uit en in het zestienmetergebied raakt hij spits Alexander Isak. Via hem verdwijnt de bal in het doel, 1-0.

De ploeg van Adrie Koster gaat op dezelfde voet door en maar in de 22ste minuut al de 2-0. Keeper Timon Wellenreuther trapt de bal ver uit en vindt Isak. Die wint het duel van De Graafschap-verdediger Bart Straalman en werkt de bal in het doel.









Oppermachtig is Willem II dus in de eerste helft. Toch komt De Graafschap tot scoren. Uit een hoekschop kopt Straalman raak en zijn de bezoekers opeens terug in de wedstrijd, 2-1. Daarna verliest de thuisploeg een beetje het initiatief en komt de ploeg uit Doetinchem ook aan voetballen toe.

Buitenkansje voor De Graafschap

In de tweede helft minder spektakel dan in de eerste. Beide ploegen hebben balbezit en proberen door elkaars verdediging heen te voetballen. Dat lukt mondjesmaat, met hier en daar een kansje. Totdat rechtsback Fernando Lewis uit de startblokken schiet. Als een raket sprint hij naar voren en krijgt de bal perfect aangespeeld door Vrousai. Lewis neemt aan en schuift de bal in de verre hoek. De marge is weer twee.

Maar niet voor lang, want kort daarna benut Youssef El Jebli voor De Graafschap in de 70ste minuut een penalty. De strafschop heeft de uitploeg te danken aan Diego Palacios, die op een niet zo'n slimme manier El Jebli van achter neerhaalt.









Daarna komt Willem II niet echt meer in de problemen. De Graafschap zet af en toe aan, maar maakt weinig aanstalten voor de gelijkmaker. Willem II wint dus en klimt op naar de negende positie. Volgende week staan de Tilburgers tegenover Feyenoord in de Kuip.