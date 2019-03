Wat willen die partijen die meedoen aan de Brabantse verkiezingen nou eigenlijk?

Zomaar wat van de standpunten van de zestien partijen waarop kan worden gestemd tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Omroep Brabant heeft de belangrijkste meningen per partij aan de hand van een aantal vaste thema’s op een rij gezet.

Vernieuwing

Nieuwkomer Code Oranje is geen partij, maar een beweging. Zij heeft bewust geen standpunten, maar wil in overheidsbesturen om een democratische vernieuwing op gang te brengen.

DENK en Forum voor Democratie hebben voor elke provincie hetzelfde (landelijke) programma met per provincie wat accenten. Senioren Brabant heeft geen programma, maar een verzameling losse statements die vooral over het platteland gaan.

'Puinruimen'

Ruim een week vóór de verkiezingen heeft Ouderen Appèl-Hart voor Brabant zelfs helemaal geen programma of website. Ben je op zoek naar die site, dan kom je uit op die van het Ouderen Appèl in Eindhoven en zijn thema voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar: ‘Eerst puinruimen dan bouwen’.

Bijna alle partijen zetten zwaar in op energietransitie/klimaat, verkeer en economie. Veiligheid komt in de programma's mondjesmaat voor. Een aantal partijen had er helemaal niks over, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor in Den Haag ligt.

