Grote vechtpartij bij FIXtival in Klokgebouw: 'Mensen gooiden met tafels' [VIDEO]

"Er was een complete chaos", vertelt een bezoekster. "Mensen begonnen met tafels te gooien en ik heb gehoord dat er ook geschoten is." Nadat de lampen aangingen, moest iedereen naar buiten. "Er riep iemand om dat er een noodsituatie was en toen moesten we met 4000 man tegelijk naar buiten." Het programma was op dat moment nog niet afgelopen. Rapper Frenna moest zijn optreden nog geven.

Gewond

Melissa raakte gewond toen er paniek uitbrak. "Mensen wilden ineens weg en begonnen te rennen. Toen werd ik tegen een paal aan geduwd en kneusde ik mijn hand. Ik heb vannacht drie uur geslapen omdat ik op de Huisartsenpost heb gezeten."

Volgens een woordvoerder van de politie hebben agenten de hele nacht uit voorzorg gesurveilleerd rondom de feestlocatie. Voor het incident werd al een bezoeker aangehouden omdat hij iemand zou hebben mishandeld. De politie kan niet bevestigen dat er geschoten zou zijn.

Lijst van incidenten

Club FIX heeft inmiddels een aardig rijtje aan incidenten op haar naam staan. Zo sloot burgemeester Weterings al twee keer de club nadat er geweld was gebruikt. De beveiligers en de bedrijfsleider hebben tijdens oud en nieuw gevochten met bezoekers waarna de beveiligers achter de bezoekers aanrenden toen zij weggingen. Daarbij neemt de burgemeester het de club ook kwalijk dat zij deze vechtpartij niet zelf gemeld heeft bij de politie.

In maart vorig jaar werd er een wapen gevonden voor de club nadat er een vechtpartij was uitgebroken. Een agente loste die avond een waarschuwingsschot omdat de situatie erg gespannen was. Tijdens die vechtpartij raakte een man gewond.