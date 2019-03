Wielrenners worden gezegend en hopen op een veilig fietsseizoen

Of het echt helpt om ongelukken te voorkomen, daar zijn de meeste wielrenners nog niet helemaal uit. “Maar het kan geen kwaad”, aldus een van de renners. Een ander vult aan: “We nemen het zekere voor het onzekere.” En pastoor Joost Jansen geeft ook geen garanties: “Maar het helpt als bewustwording.”









Fietszegening

De fietszegening ontstond in 2006 toen de wielervereniging TWC De Kachelders 25 jaar bestond. Ondertussen is het veertiende keer dat de zegening wordt gehouden. En ieder jaar wordt het drukker. Al bleef de teller zondag hangen op 200 fietsers. “Maar dat heeft alles te maken met het weer”, aldus Jansen.

Voor de wielrenners is het een mooie manier om het wielerseizoen te openen. “Het is enerzijds wel vanuit het geloof, maar voor ons is het toch meer een knipoog naar dat geloof”, aldus John Korsten van de wielerclub. “Maar de pastoor geeft er toch altijd wel een serieuze draai aan . Maar ons gaat het vooral om het samen zijn, het samen op pad gaan en het ontmoeten van nieuwe mensen.”

De pastoor is zelf ook een fervent fietser. Hij heeft heel Europa gezien op de fiets.

Bekijk hieronder de video en zie wat volgens Jansen fietsen zo mooi maakt en wat het met het geloof te maken heeft.