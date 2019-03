Tientallen verkiezingsborden verdwenen, CDA'ers doen aangifte

Deryckere is kandidaat voor Provinciale Staten, het Brabantse provinciebestuur. Van den Tillaart en Valk zijn verkiesbaar voor de waterschappen, respectievelijk De Dommel en Brabantse Delta.

In Tilburg is het neerzetten van verkiezingsborden op daarvoor bestemde plaatsen, zoals om lantaarnpalen, in verkiezingstijd toegestaan. Deze reclame helpt kandidaat-politici om zich aan de kiezers voor te stellen en hun standpunten bekend te maken. Zijn de verkiezingen geweest, dan worden de borden weer weggehaald. Dikwijls door vrijwilligers.

'Triest'

Deryckere: “Het is triest dat vandalen andermans eigendommen weghalen. Door aangifte te doen willen wij een signaal afgeven: pik het niet als je spullen worden weggehaald of vernield en meld het bij de politie. Dan is het bekend, kan er een dossier worden opgebouwd en indien mogelijk opgetreden. De openbare ruimte is er voor iedereen en de regels ook. Daar oog voor hebben is een kwestie van respect en fatsoen.”