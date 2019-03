Vijf surfers in problemen in Bergen op Zoom door storm

Op het meer bij de Bergse Plaat in Bergen op Zoom zijn vijf surfers in de problemen geraakt. Dit gebeurde rond kwart voor 1. Zij zijn op eigen kracht weer uit het water gekomen. Volgens de politie zijn zij niet gewond geraakt.

Er werden veel hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen. Na de redding van vier surfers, was het onduidelijk of er nog meer mensen in het water lagen. Later bleek een vijfde surfer op een andere plek langs het meer aan land te zijn gekomen.