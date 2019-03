Stint had volgens Minister nooit de weg op gemogen: 'Meer gericht op innovatie dan veiligheid'

Het ongeluk met de Stint op het spoor in Oss houdt de landelijke politiek nog altijd bezig. Cora van Nieuwenhuizen gaat als minister ook over de verkeersveiligheid. “Dit ongeluk was echt verschrikkelijk”, zegt ze. In het TNO rapport scoort de Stint niet goed op zes cruciale punten. Toch werd de Stint ooit goedgekeurd om de weg op te gaan.

Op de vraag hoe dat kon gebeuren, antwoordt Van Nieuwenhuizen: “Het is eigenlijk begonnen met de Segway”, legt de minister uit. “In de Tweede Kamer waren we gericht op innovatie. Daardoor is minder aan verkeersveiligheid gedacht.” Ze geeft toe dat die insteek, met de kennis van nu, niet slim was. “We hebben nu nieuw eisen opgesteld waar de Stint aan moet voldoen om het alsnog een veilig voertuig te maken. Tot die tijd mag het niet de weg op.”

LEES OOK: TNO vindt Stint onveilig, maar er lopen nog drie onderzoeken

Bekijk hieronder het hele interview met Cora van Nieuwenhuizen in KRAAK!