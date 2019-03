Ontsnapte gevangene Vught gepakt door de politie

De man die deze week ontsnapte uit de gevangenis in Vught zit weer vast. Hij werd zondag gepakt.

Zondag aan begin van de middag is de man door de politie aangehouden in Oss in een brandgang achter een woning. Dit meldt justitie op Twitter,



De ontsnapping

De gevangene ontsnapte donderdagmiddag. Volgens de standaardprocedure werd meteen rond het gebouw van het huis van bewaring (Unit 7) gezocht. Maar daar liep niemand meer.

De bewakingsdienst van de PI Vught bekeek de camerabeelden terug en zag dat de voortvluchtige rond 14.00 uur op de grote parkeerplaats aan de voorkant liep. Daarna ontbrak ieder spoor.

Het is nog niet duidelijk hoe de man kon ontsnappen en voor welk vergrijp hij vastzat.