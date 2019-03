Zijspancross na vier rondes stilgelegd, ook wielrennen en voetbal afgelast door storm

De storm heeft een flinke invloed op het sportprogramma. Zo werd de GP Jean-Pierre Monseré last minute afgelast. De organisatie van het wielerevenement, waar drie jaar geleden de Brabander Lars Boom nog als eerste over de streep kwam, kon de veiligheid van de renners en het publiek niet garanderen.

Het wielerevenement Parijs-Nice ging wel door, maar de renners hadden veel hinder van de wind. De renners reden zo veel mogelijk in formatie schuin achter elkaar (waaiers), wat wel effect had op de teamstrategie en het wedstrijdverloop. De Brabander Koen de Kort eindigde als 62e.

Zijspanrijden

Andere sporten hadden ook last van de storm. De ONK Sidecar Masters in Lierop werd afgelast, terwijl de motorcrossers al bezig waren. In de 4e ronde van de eerste manche vond de organisatie het genoeg geweest.

De rukwinden werden steeds zwaarder, waardoor onder meer reclameborden knakten en vielen. Niemand raakte gewond, maar het was voor de organisatie reden genoeg om met Code Rood de boel af te vlaggen. Etienne Bax en zijn bakkenist Kaspars Stupelis, die net met een inhaalrace bezig waren, en hun concurrenten konden naar huis.

Wielrennen

De Dorpenomloop Rucphen werd na een uur afgelast. De eendagskoers ging in onstuimige omstandigheden toch van start, maar een groot deel van het peloton stapte uit. De overgebleven renners werden stilgezet. Het ging eerst om een tijdelijke stillegging, maar organisatie en politie vonden voortzetting te gevaarlijk.

Voetbal

Het amateurvoetbal had ook last van de wind. Veel wedstrijden werden afgelast en sommige wedstrijden zoals Oss-UNA (derde divisie) werden gestaakt en daarna afgelast, omdat voetballen onmogelijk was. De bal waaide soms in tegengestelde richting van waar die heen geschoten was en de veiligheid van spelers en fans kwam in gevaar.

Ook de City Pier City Loop in Den Haag, waar traditiegetrouw veel Brabanders aan meedoen, ging niet door.

