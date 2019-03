PvdA: Provincie moet vervallen campings kopen voor arbeidsmigranten

Het debat in de Verkadefabriek in Den Bosch (Jan de Vries)

De provincie moet samen met gemeenten vervallen campings kopen en die geschikt maken voor arbeidsmigranten die kort in Nederland verblijven. Dat zei Stijn Smeulders, PvdA lijsttrekker Provinciale Staten, zondagmiddag tijdens een politiek debat in de Verkadefabriek in Den Bosch.

De huisvesting van arbeidsmigranten was een van de onderwerpen waarover in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen werd gedebatteerd. VVD-lijsttrekker Christophe van der Maat wilde wel meedenken over de plan, maar hij wilde niet zo ver gaan als Smeulders. “ De provincie moet geen campings gaan kopen”, aldus de liberaal.

Volgens hem zou de provincie wel organisaties kunnen steunen die dat wel willen. “ We hebben een ondermijningsfonds waarmee we de criminaliteit op campings tegen willen gaan. Je zou er over kunnen nadenken daar aanspraak op te maken”, aldus Van der Maat.

Landbouw

In het debat over landbouw verduidelijkte CDA-lijsttrekker Marianne van der Sloot wat haar partij er van vindt dat boeren al in 2022 milieuvriendelijke stallen moeten hebben in plaats van in 2028. Haar partij heeft de laatste weken de suggestie gewekt dat het CDA de maatregelen terug wil draaien.

Van der Sloot zei dat dat niet zo is. Ze is wel degelijk voor een snelle verduurzaming, haar partij wil alleen extra maatregelen voor boeren die in de knel komen. “De stoere maatregelen die in 2017 zijn genomen zijn voor heel veel boeren een probleem. Voor die mensen moet je iets doen”, aldus Van der Sloot.