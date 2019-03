'Vervallen campings kopen en aanpassen voor arbeidsmigranten', zegt PvdA in Brabant

Het debat in de Verkadefabriek in Den Bosch (Jan de Vries)

De provincie moet samen met gemeenten vervallen campings kopen en die geschikt maken voor arbeidsmigranten die kort in Nederland verblijven. Dat zei Stijn Smeulders, PvdA-lijsttrekker in Provinciale Staten, zondagmiddag tijdens een politiek debat in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Het debat ging onder meer over de huisvesting van arbeidsmigranten. VVD-lijsttrekker Christophe van der Maat wilde wel meedenken over de plan, maar hij wilde niet zo ver gaan als Smeulders. “ De provincie moet geen campings kopen”, vindt de liberaal.

Volgens hem zou de provincie wel organisaties kunnen steunen die dat wel willen. “ We hebben een ondermijningsfonds waarmee we de criminaliteit op campings tegen willen gaan. Je zou erover kunnen nadenken om dat potje te gebruiken”, aldus Van der Maat.

Landbouw

In het debat over landbouw speelde CDA-lijsttrekker Marianne van der Sloot een hoofdrol. Gespreksleider en NOS-verslaggever Theo Verbruggen confronteerde haar ermee dat het CDA de strenge milieumaatregelen uit 2017 wil terugdraaien. Althans dat was de suggestie die de laatste weken bij de buitenwacht was ontstaan. Ondanks aandringen van Verbruggen wilde ze zo ver niet gaan.

Van der Sloot nuanceerde het. Haar partij blijft er bij dat verduurzaming van de landbouw een belangrijk punt is. "Wat al in 2020 duurzamer kan in plaats van in 2028 moet duurzamer", zei ze.

Ze wil boeren wel meer tijd gunnen voor maatregelen die volgens het CDA nu nog onrealistisch zijn. Ze noemde onder meer de bouw van milieuvriendelijke stallen die op dit moment nog niet ontwikkeld zijn. Ook brak ze een lans voor jonge boeren die verder willen maar dat als gevolg van de 'onrealistische maatregelen' niet kunnen. Ook die zouden meer tijd moeten krijgen.

Haar parool was niet terugdraaien, maar meer tijd nemen.