Tilburgse familie treft het niet: omgewaaide boom vernielt twee auto's

De familie is aan het verbouwen en zat zondagmiddag net aan de lunch. Een enorm krakend geluid en een doffe dreun maakte abrupt een einde aan de gezellige maaltijd. "Toen we naar buiten liepen, zagen we dat de auto van mijn moeder en die van ons total loss waren. We hebben gelijk de politie gebeld en de verzekering ingeschakeld", vertelt de bewoonster nog van de schrik bekomend.

LEES OOK: Zware windstoten teisteren Brabant: veel schade door bomen op auto's en huizen [LIVE]

Ze vertelt dat ze nog van plan waren om naar een verjaardag te gaan. "Er is aangeboden om ons op te komen halen, maar ik weet niet of ik er nog zin in heb."









Auto's weggesleept

Een gespecialiseerd bedrijf heeft inmiddels de boom in hapklare brokken gezaagd en een bergingsbedrijf heeft de wagens weggesleept. Maandagochtend komt een verzekeringsexpert de schade opnemen. "Ik heb altijd al gedacht dat er iets zou omwaaien. Een afgewaaide tak wordt netjes opgeruimd, maar onderhoud aan de bomen schiet er vaak bij in", zegt de vrouw die aangeeft dat ze de gemeente aansprakelijk gaat stellen voor de schade.

LEES OOK: Hevige storm in Brabant in beeld [FOTO'S + VIDEO'S]