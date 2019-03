Ireen Wüst heeft loodzwaar seizoen: overlijden van Paulien heeft nog iedere dag invloed

Het was mentaal het zwaarste seizoen van haar carrière. Dat haar schaatsmaatje Paulien van Deutekom overleed aan kanker, heeft nog iedere dag invloed op schaatsster Ireen Wüst. Ze sluit het seizoen zondagavond af met de 1.500 meter bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City.

"Ik ben gewoon heel moe. Ik hoop dat ik het seizoen goed kan afsluiten, maar in mijn achterhoofd heb ik vooral mijn zinnen gezet op volgend jaar februari. Dan is het WK Afstanden in Salt Lake City", zegt Wüst tegen de NOS.

Ze geeft zichzelf geen grote kansen om zondagavond de winst te pakken. "Niets is onmogelijk. In Inzell gebeurde ook iets moois, maar het zou wel heel bijzonder zijn." In Inzell greep de Goirlese de wereldtitel op de 1500 meter. Huilend stond ze bij de huldiging op het podium, denkend aan Van Deutekom.

"Dat was de mooiste overwinning uit mijn carrière. Ik zal het altijd als meeste bijzondere beschouwen. Het is een gek seizoen geweest. Vanaf de zomer ben je aan het trainen, maar eigenlijk ben je met een ding bezig: Paulien. Ik had nog hoop op een goede afloop, je leeft mee met familie en Paulien mee. Na Inzell kwam de klap, alles kwam eruit. Ik heb vakantie nodig."

Als het zondagavond op de 1500 meter niet lukt, zal ze niet zo chagrijnig zijn als eerder in haar carrière bij verlies. "Het is zoals het is. Maar als het wel een wereldrecord is, vrees ik dat ik weer moet huilen van blijdschap."