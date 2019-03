Ingrid kiest voor 188.000 euro in Miljoenenjacht, maar in haar koffer zat 750.000 euro

Ingrid uit Rosmalen heeft zondagavond 188.000 euro in de wacht gesleept bij het tv-programma Miljoenenjacht. Met koffer 21 wist ze de mooie geldprijs in de wacht te slepen. Hetzelfde bedrag werd ook uitgereikt bij een deelnemer van de Postcodeloterij en verdeeld in de winnende postcode.

Bij het bod van 188.000 stopte ze met spelen. "We zijn tevreden, meer dan tevreden", reageerde ze aan de desk naast Linda de Mol. Ook haar man Peter knikte goedkeurend. In haar eigen koffer zat 750.000 euro. "Je hebt 'm iets te goedkoop verkocht", zei de presentatrice lachend. Maar dat kon haar niets deren: "Ik ben erg tevreden", herhaalde ze.

Twee keer de beste

Ingrids deelname aan het koffertjesspel begon opmerkelijk. Ze wist zich in de voorronde namelijk twee keer te plaatsen voor de volgende ronde door het goede antwoord te geven. Een kandidaat krijgt dan normaal de keus: doorspelen en kans maken op vijf miljoen of een grote koffer uitkiezen waar bijvoorbeeld een geldprijs of een auto in kan zitten.

Nadat Ingrid de eerste maal al had gekozen om door te spelen, ging ze de tweede keer voor een koffer en won ze daarmee een dure geluidsinstallatie voor thuis.

Daarna lukt het haar dus ook nog om door te dringen tot het finalespel van Miljoenenjacht. Daar probeerde ze koffer 21 voor een zo hoog mogelijk bedrag aan 'de bank' te verkopen. Dat werd lastig toen ze in de eerste twee rondes al veel hoge geldbedragen wegspeelde. Toen ze later ook nog de vijf miljoen uit een van de koffers viste, leek een hoog bod van de bank verder dan ooit.

Lef

Maar Ingrid besloot door te spelen, ondanks dat ze geen miljoenenbedragen meer overhad. Die lef werd beloond: in daarop volgende rondes speelde ze veel lage bedragen weg en liep het bod van de bank steeds hoger op. Van 78.000, naar 146.000 tot een uiteindelijk bod van 188.000 euro.

Het bedrag van 188000 euro is absoluut geen record, maar wel aanzienlijk hoger dan dat van vorige week. Toen ging deelnemer Ruud er uiteindelijk maar met 18.000 euro vandoor, terwijl hij een bod van ruim drie ton eerder had afgewezen.