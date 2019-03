Ireen Wüst rijdt sneller dan oude wereldrecord, maar het is niet genoeg voor podiumplek

SALT LAKE CITY -

Het is Ireen Wüst niet gelukt om een podiumplaats te veroveren op de 1500 meter in Salt Lake City. De Goirlese reed bij de wereldbekerwedstrijden een uitstekende race en zette een tijd van 1 minuut 50,71 seconden neer. Wüst, die in de laatste race moest rijden, was daarmee sneller dan het oude wereldrecord (1.50,85) op naam van de Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma.