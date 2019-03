Vrachtwagen brandt volledig uit in Hilvarenbeek, vermoedelijk brandstichting

Een vrachtwagen is zondagnacht op het industrieterrein van Hilvarenbeek volledig uitgebrand. De trailer van de vrachtwagen zat afgeladen vol met huisraad zoals kasten, tapijt, koffers en meubels. De brandweer kon niet voorkomen dat de complete inboedel helemaal uitbrandde.

Rond half elf kreeg de brandweer een melding binnen van de brandende vrachtwagen op het Slibbroek. De brandweer kwam met twee wagens ter plaatse. Ook kwam de politie en OVD bevolkingszorg.

De brandweer heeft verschillende gaten in de trailer moeten slijpen om goed bij de brand te kunnen komen. Na twee uur was de brand geblust.

Brandstichting

Bij aankomst van de brandweer stonden de twee achterdeuren van de trailer van de vrachtwagen open. Getuigen zagen na de brand een auto wegrijden in de richting van Hilvarenbeek. Vermoedelijk is de trailer opzettelijk in brand gestoken.

De politie onderzoekt nog of het inderdaad gaat om brandstichting.