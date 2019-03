Geheime liefdesrelatie brengt burgemeester Berry Link van Geldrop-Mierlo in de problemen

De 53-jarige CDA’er kreeg zaterdag het ‘advies’ van de fractievoorzitters van de gemeenteraad om voorlopig niet te werken en zich ziek te melden. Link zou langere tijd een geheime relatie hebben (gehad) met een ambtenaar van de gemeente. Een speciale onderzoekscommissie van de raad heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de relatie. Daarna kreeg hij een officiële waarschuwing vanwegen integriteitsschending.

Heftig gesprek

Vrijdag had Link een gesprek met zijn vriendin met wie hij samenwoont in Geldrop. Het was zo’n heftig gesprek, dat Link vertrok. Dat zei fractievoorzitter Frans Stravers, woordvoerder van de gemeenteraad tegen het Eindhovens Dagblad. Waar de burgemeester naartoe ging, was onduidelijk. Daarom werden politie en hulpdiensten ingeschakeld om hem op te sporen en contact te leggen, vanwege zorgen over zijn emotionele gesteldheid.

“Hij verblijft sindsdien niet in de gemeente”, zei Stravers. Raadsleden vragen zich na de escalatie van vrijdag af of Link in het integriteitsonderzoek wel de hele waarheid over zijn affaire heeft verteld. Daarom gaat de onderzoekscommissie opnieuw de zaak beoordelen.