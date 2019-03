Tonprater Frutje Frot uit Mierlo overleden

Tonprater Mathie van Hoof, beter bekend als Frutje Frot, is zondagmorgen overleden. Frutje Frot is na een kort ziekbed overleden meldt Peter Adriaans van carnavalsvereniging De Keiebijters aan het Eindhovens Dagblad.

Afgelopen carnavalsdinsdag was hij in zijn rolstoel nog langs geweest bij de carnavalsvereniging in Helmond.

Succesvolle tonprater

Vanaf 1967 deed Frutje Frot 33 keer mee aan de Keieklets in Helmond en 21 keer stond hij in de finale. In 1984 won hij de Zilveren Narrenkap. De tonprater werd in 2008 tweede bij de Brabantse Kampioenschappen Tonpraten.

