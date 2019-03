Wie, wat water: lege vennen en bruine weilanden: wat doet het waterschap om droogte te voorkomen?

Water vasthouden doet het waterschap vooral met stuwen. “En die zijn er in allerlei verschillende maten”, vertelt Rombouts. Hij staat bij de beek Aa of Weerijs in Rijsbergen en wijst naar de stuw Tweegelanden. We proberen bijvoorbeeld grote stuwen zo hoog mogelijk te houden om water vast te houden. Maar we doen dat ook in het klein.”

De stuw Tweegelande.

Drempels

De kleinste voorziening die het waterschap nu gebruikt is een zogenoemde drempel. Dat is een klein stuwtje in een sloot. Het ziet er simpel uit en dat is het eigenlijk ook. Vier paaltjes met een plankje er tussen, in de sloot. “Op die manier blijft het water langer in de sloot staan en heeft het meer kans om de grond in te trekken”, aldus Rombouts. Waterschap Brabantse Delta probeert boeren te stimuleren om meer van dit soort stuwtjes te plaatsen door de materialen gratis te verstrekken.



Een drempel, een kleine stuw in een sloot.





“Nou, er valt genoeg te kiezen met betrekking tot de droogte", aldus Rombouts. “Als waterschap proberen we te sturen met grondwater. Je hebt daarin twee verschillende belangen: landbouw en natuur. De landbouw wil een lage grondwaterstand in het voorjaar om het land te kunnen bewerken, maar voor de natuur is juist een hogere grondwaterstand weer beter. Dat is dus het spanningsveld en dat valt er dus ook te kiezen."

