Wie, wat, water: we nemen de dijken die ons beschermen voor lief, maar hoe blijven ze veilig?

"Wij onderhouden de dijken en als het nodig is verstevigen we ze ook", vertelt Hanneke Kloosterboer van het waterschap Aa en Maas. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in Cuijk. “Ja, dit is een hele hoge stalen damwand”, vertelt ze. “De gemeente wilde hier de Maas dichter bij de stad hebben en toen is deze wand aangelegd om ervoor te zorgen dat we klimaatverandering aankunnen en ook de strengere normen.”

Want het is niet het waterschap dat zelf bedenkt hoe hoog de dijken moeten zijn. “Wij krijgen vanuit het Rijk eisen en daaraan moet de dijk voldoen. En die eisen houden ook rekening met klimaatverandering. Maar achter de dijk komen ook steeds meer mensen wonen en er vestigen zich steeds meer bedrijven. De waarde achter die dijk wordt steeds hoger en dat betekent dat we een beter beschermingsniveau moeten bieden. En daarom moet in de toekomst op sommige plekken de dijk worden verhoogd”, legt Kloosterboer uit.

Wat valt er te kiezen?

De dijk moet natuurlijk gewoon het water tegenhouden, maar er zijn nog wel wat verschillende smaken waaruit je kunt kiezen om nog meer met de dijken te doen. Hierover kunnen waterschapspartijen van mening verschillen.

Kathelijne van der Knaap van waterschap Brabantse Delta laat in Steenbergen de langste picknicktafel van Nederland zien. Die is gebouwd op een dijk. “Je kan de dijk dus ook inzetten voor recreatie. Denk aan fietspaden of aan zo’n lange picknicktafel. Je kan hem ook inrichten voor de natuur en dan kan je bijvoorbeeld aan een bijen corridor denken. Er valt 20 maart genoeg te kiezen.”

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen brengt Omroep Brabant dagelijks een verhaal over de rol van het waterschap.